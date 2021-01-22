Görevi bitti ama hakkındaki iddialar devam ediyor: Trump çifti Beyaz Saray'da yatak odalarını ayırmış
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Görevi bitti ama hakkındaki iddialar devam ediyor: Trump çifti Beyaz Saray'da yatak odalarını ayırmış

22.01.2021 11:06 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:19

20 Ocak'ta Beyaz Saray'dan ayrılan ve başkanlık görevini Joe Biden'a devreden eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 yıllık görevi boyunca Beyaz Saray'da eşi Melania Trump ile ayrı yatak odalarında uyuduğu iddia edildi.

Başkanlık seçimini kaybedip görevi Joe Biden'a devreden eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 yıllık görevindeki özel hayatı ABD basını tarafından mercek altına alındı.

AYRI YATAKLARDA UYUMUŞLAR

Medyada yer alan haberlere göre, Trump'ın 4 yıllık görevi boyunca Beyaz Saray'da eşi Melania Trump ile ayrı yataklarda uyuduğu öne sürüldü.Melania Trump ve Donald Trump'ın kendilerine ait ayrı yatak odalarında kaldığı iddiasına ilişkin CNN International'a açıklamalarda bulunan ve ismi açıklanmayan eski Beyaz Saray personeli, "Donald Trump, daha önce diğer yönetimler döneminde çalışma odası olarak kullanılan bir odada uyudu" dedi.

MELANİA BEYAZ SARAY'DAN AYRILDIĞI İÇİN MUTLU

Haberlerde, önceki gün Beyaz Saray'dan ayrılan Melania Trump'ın Florida'ya gittikleri ve Beyaz Saray'dan ayrıldığı için mutlu olduğu ifade edildi. Melania'nın First Lady olarak tüm dikkatleri üzerine çekmekten ve Trump'la birlikte sürekli medya önünde olmaktan rahatsız olduğu zaman zaman kameralara da yansımıştı.

Görevi bitti ama hakkındaki iddialar devam ediyor: Trump çifti Beyaz Saray'da yatak odalarını ayırmış
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