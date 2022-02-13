Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti - Haberler
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Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

AA - 3. Sayfa
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Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren 29 yaşındaki polis memuru yaşamını yitirdi. 3 aylık çocuk babası polisin naaşı memleketi Çorum'a gönderildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, evli ve 3 aylık çocuk babası polis memuru Cihat Özoğul, görev için geldiği Boyabat ilçesinde kalp krizi geçirdi.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Özoğul, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

NAAŞI MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Özoğul'un hastane morgundan alınarak polislerin omzunda Kaymakamlık binası önüne getirilen naaşı, buradaki törenin ardından görev yaptığı Çorum'a gönderildi.

Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

AA / Mahmut Coşkun - 3. Sayfa

Polis Memuru, Kalp Krizi, Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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