Görevden uzaklaştırılan Suruç Belediye Başkanı Çevik tutuklandı
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Görevden uzaklaştırılan Suruç Belediye Başkanı Çevik tutuklandı

Görevden uzaklaştırılan Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

20.11.2019 18:59 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:13
Görevden uzaklaştırılan Suruç Belediye Başkanı Çevik tutuklandı

Görevden uzaklaştırılan 'nın Suruç Belediye Başkanı , "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Şanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, terör soruşturması kapsamında 15 Kasım'da polis tarafından sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çevik, sevk edildiği nöbetçi mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.


HDP'li Belediye Başkanı Hatice Çevik'in yerine, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ın görevlendirildiği Şanlıurfa Valiliğince bildirilmişti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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