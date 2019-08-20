Görevden alınan Mızraklı: "Hukuk devleti ve demokrasiyle bağdaşmaz, halk iradesine saygısızlıktır"

Görevden alınan Mızraklı: "Hukuk devleti ve demokrasiyle bağdaşmaz, halk iradesine saygısızlıktır"

Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı yaşananları "Hukuk devleti ve demokrasiyle bağdaşmaz, halk iradesine saygısızlıktır" şeklinde değerlendirdi.

20.08.2019 19:18

Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı yaşananları "Hukuk devleti ve demokrasiyle bağdaşmaz, halk iradesine saygısızlıktır" şeklinde değerlendirdi.

Görevden alınan Mızraklı:
Kaynak: Euronews.com

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