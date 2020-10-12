Hayatını kaybeden belediye başkanı görev yaptığı binaya son kez getirildi
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Hayatını kaybeden belediye başkanı görev yaptığı binaya son kez getirildi

12.10.2020 14:56 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:04

Hayatını kaybeden belediye başkanı görev yaptığı binaya son kez getirildi Geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden Kilis Belediyesi Başkanı Mehmet Abdi Bulut için görev yaptığı belediye binasına son kez getirildi.

Hayatını kaybeden belediye başkanı görev yaptığı binaya son kez getirildi

KİLİS - Geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden Kilis Belediyesi Başkanı Mehmet Abdi Bulut için görev yaptığı belediye binasına son kez getirildi. Hayatını kaybeden Belediye Başkanı Bulut için, belediye binası önünde tören düzenlendi.

Tansiyon hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin kanaması geçiren Kilis Belediyesi Başkanı Mehmet Abdi Bulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetmişti. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un al bayrağı sarılı tabutu, mesai arkadaşlarının ve sevenlerinin omuzunda görev yaptığı belediye binasına son kez getirildi. Mesai arkadaşları ile helalleştirilen Bulut'un cenazesi yapılan duaların ve karanfillerle belediyeden Kilis Asri Mezarlığı'na uğurlandı.

Belediye önündeki cenaze törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, bazı daire müdürleri, belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Hayatını kaybeden belediye başkanı görev yaptığı binaya son kez getirildi
Hayatını kaybeden belediye başkanı görev yaptığı binaya son kez getirildi
Hayatını kaybeden belediye başkanı görev yaptığı binaya son kez getirildi
Hayatını kaybeden belediye başkanı görev yaptığı binaya son kez getirildi
Hayatını kaybeden belediye başkanı görev yaptığı binaya son kez getirildi
Hayatını kaybeden belediye başkanı görev yaptığı binaya son kez getirildi
Hayatını kaybeden belediye başkanı görev yaptığı binaya son kez getirildi
Hayatını kaybeden belediye başkanı görev yaptığı binaya son kez getirildi
Hayatını kaybeden belediye başkanı görev yaptığı binaya son kez getirildi
Hayatını kaybeden belediye başkanı görev yaptığı binaya son kez getirildi
Hayatını kaybeden belediye başkanı görev yaptığı binaya son kez getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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