Görev başında vefat eden Abdulkadir Nişancı'ya onur ödülü verildi
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Abdulkadir Nişancı, Milletvekili, AK Parti, Bayburt, Güncel

Görev başında vefat eden Abdulkadir Nişancı'ya onur ödülü verildi

Bayburt Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği (BEKDER) tarafından geleneksel hale getirilen onur ödülleri programında, hayatını kaybeden AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya onur ödülü verildi.

08.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:30
Görev başında vefat eden Abdulkadir Nişancı'ya onur ödülü verildi

Bayburt Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği (BEKDER) tarafından geleneksel hale getirilen onur ödülleri programında, hayatını kaybeden AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya onur ödülü verildi.

Şair Zihni Kültür Merkezinde gerçekleşen programda konuşan AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, şehrin yıldızlarından ve iz bırakanlarından birisinin de Abdulkadir Nişancı olduğu söyledi.

Nişancı'nın ödülünü eşi Çiğdem Nişancı ile kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay Nişancı'ya sunan Battal, şunları kaydetti:

"Bana, 'Bayburt'un neyi meşhurdur?' diye sorduklarında hiç düşünmeden 'Bayburt'un adamı meşhurdur' diye cevap veririm. Bunu laf olsun diye değil, inanarak söylerim. Çünkü bilirim ki çok sayıda yiğit, çok sayıda bilge, çok sayıda yüreği ülkeyi ve dünyayı kuşatan insan yetiştiren bu şehir medeniyetimizin en temel noktalarından birisini teşkil etmiştir ve etmeye devam edecektir."

Törende ayrıca, yaptıkları çalışmalarıyla kente katkı sağlayan kişi ve kurumlara da ödülleri sunuldu.

Kaynak: AA

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Manşet

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