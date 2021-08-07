Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
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Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Güncel

Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti Orman işçisi kirlenen üniformasını da yıkayıp serdi, ardından yenilerini giyip görevinin başına döndü Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürmek için gece gündüz çalışan orman işçisinin, görevli...

Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti

Orman işçisi kirlenen üniformasını da yıkayıp serdi, ardından yenilerini giyip görevinin başına döndü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürmek için gece gündüz çalışan orman işçisinin, görevli olduğu arazözün musluğundan akan suyla duşunu alıp görevine devam etti.

Manavgat'ta 28 Temmuz tarihinde 4 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangınları 10. gününde kontrol altına alındı. Bu yangınları söndürmek için Türkiye'nin farklı noktalarından gelen arazöz işçileri gece gündüz seferber oldu. 10 gündür ailelerinden ve bir ev ortamından uzak olan alev savaşçılarının tüm ihtiyaçları görev yaptıkları bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ulaştırılıyor. Kimi orman işçileri alevlerin karşısında mücadele ederken kimi ise soğutma çalışması yapıyor. Bu görevi cansiperane yapan ekiplerin elleri, yüzü kıyafetleri de simsiyah oluyor.

Orman işçilerinin yoğun çalışması sonucu 10. gününde dün Kızıldağ mevkiinde kontrol altına alınan orman yangınında bir arazöz ekibinin kameralara yansıyan görüntüleri duygulandırdı.

"Hem duş aldı hem üniformasını yıkadı"

Tüm zor şartlara rağmen, tehlikeye aldırmadan bir ağaç bile yanmasın diye mücadele eden arazöz işçilerinden biri, soğutma çalışması yapılan noktada, arazözdeki musluktan akan suyla kirlenmiş kıyafetlerini yıkadı. Kıyafetlerini sabunla yıkayan işçi daha sonra güneş gören bir noktaya serdi.

Elleri yüzü ve vücudu da is olan işçi, arazözün altına girip musluktan akan suyla kısa sürede duş aldı. Duşunu alan işçi verilen yeni kıyafetlerini giydikten sonra görevine döndü.

Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti
Görev alanınında arazöz suyuyla duş alıp çamaşırlarını yıkadı, işine devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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