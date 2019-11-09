Görenin hayran kaldığı yaylaya ulaşmak artık çok kolay

09.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:25

Bursa'nın en güzel yaylarından olan Büyükorhan ilçesinin Görecik Yaylası yolunda genişletme ve asfalt çalışmasında sona yaklaşıldı.



Büyükorhan Ak Parti İlçe Başkanı Kamil Turhan çalışma yapılan yola giderek incelemelerde bulundu. Kamil Turhan, Görecik yaylası yolunun hem turizm, hem de bölgede bulunan mahalleler açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, "Büyükorhan Görecik Yaylamız Bursa'nın en güzel doğal güzelliklerinden birisi. Ama yolunda önemli sıkıntımız vardı. Aynı zamanda bu güzergahta mahallelerimiz var. Turizm açısında önemli olduğu kadar o mahallelerimizin kullanması açısından da mühim. Bugün itibarı ile yolumuzda asfalt çalışmasında sona yaklaşıldı. İlçemizin önemli yollarından birinin asfalta kavuşmasından dolayı Bursa Büyükşehir Başkanımız Alinur Aktaş'a ve Büyükorhan Belediye Başkanımız Ahmet Korkmaz'a çok teşekkür ediyorum. Bunlar yeni dönem için başlangıçtır, hizmetlerimiz artarak devam edecek" dedi.



Görecik yaylası yolu alt yapı çalışmaları sebebiyle bir süredir kötü durumdaydı. - BURSA

Kaynak: İHA