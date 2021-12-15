Görele Belediyesi, sosyal donatı alanlarını genişletiyor

Görele Belediyesi, Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından betonlanan liman mevkii rıhtımına el atarak vatandaşlara gezinti alanı yapma çalışmalarını sürdürüyor.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, çalışmaları yerinde takip ederek vatandaşlara yönelik yapılan sosyal yaşantı alanlarını genişletmeye devam ettiklerini belirtti.

Erener, "Liman mevkiini vatandaşlarımızın sosyal yaşantı alanı haline getirmek için çalışmalarımıza başladık. Daha önce DLH tarafından betonlanan alanının üst kısmını toprakla kapatarak, çimlendirdik. Alanımızı ağaçlarla güzelleştirip, oturma alanlarıyla genişlettik. Mesire alanlarımızla donattığımız ilçemize Mendirek Çay Bahçesi kazandırarak, vatandaşlarımızı denizle bütünleştirmiştik. Bu hizmetimizi daha da genişleterek, limanımızın kuzeye bakan hattındaki kayaların üzerini topraklandırıp, ağaçlandırıp, oturma yerleriyle vatandaşlarımızın hizmetine sunup, vatandaşlarımıza doğal ortamın keyfini yaşatacağız" dedi. - GİRESUN