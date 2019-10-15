Görele Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

15.10.2019 09:57

Giresun'un Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, "Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz. Devletimizin, ordumuzun sonuna kadar yanındayız. Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır" dedi.



Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Belediye Meclis salonunda Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı basın açıklamasına AK Partili, CHP'li ve MHP'li belediye meclis üyeleri eşlik etti. Barış Pınarı Harekatı'nın gerekli olduğunu, operasyonun o bölgede yaşayan Kürt vatandaşların da hakkını, hukukunu korumak için yapıldığını belirten Erener, Doğu ve Güneydoğu'da havan topu ve roketlerin Kürt vatandaşların yaşadığı bölgeye isabet ettiğini söyledi.



Belediye meclis üyeleri ile birlikte tek vücut olarak Barış Pınarı Harekatı'nın arkasında olduklarını, Mehmetçiğe tam destek verdiklerini ve bütün terör örgütlerini lanetlediklerini belirten Başkan Erener, "Belediye meclis üyeleri olarak hiçbir siyasi parti gözetmeksizin hepimiz Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek için bir araya geldik. Amacımız bu ülkenin, bu vatanın bekasıdır, meşru olarak uluslararası olan bu operasyonun yapılmasının zaruri olduğuna inanıyoruz. Tabiki bu operasyondaki asıl amaç Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütlerini temizlemek ve Suriye'den ülkemize gelen vatandaşların o güvenli bölgeye yerleştirmektir. Bu operasyonu kınayan, kendilerine süper güçler ismini koyan Amerika, Avrupa Birliği gibi Arap ülkelerinde biz kınıyoruz. Bu çerçevede, Belediye meclis üyeleri olarak, 'Barış Pınarı' harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir. Ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Suriye'nin toprak bütünlüğü, oradaki Türkmen, Kürt ve Arap bütün Müslüman kardeşlerimizin can ve mal güvenliği için bu operasyon gerekliydi. Dolayısıyla bugün bütün partili arkadaşlarımızın birleştiği nokta şudur: 'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır' " diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA