Gördes AK Parti'den bin kişilik aşure hayrı
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Gördes AK Parti'den bin kişilik aşure hayrı

Gördes AK Parti'den bin kişilik aşure hayrı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Gördes İlçe Teşkilatı, Muharrem ayı dolayısıyla bin kişilik aşure hayrı düzenledi.

AK Parti Gördes İlçe Teşkilatı, Muharrem ayı dolayısıyla bin kişilik aşure hayrı düzenledi.

Saat Kulesi önünde gerçekleştirilen aşure hayrına, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, Kadın Kolları Başkanı Seher Eren, partililer ve vatandaşlar katıldı. Hazırlanan aşure, parti yöneticileri tarafından yaklaşık bin kişiye dağıtıldı.

Gelenek ve görenekleri yaşatmak için gayret harcadıklarını belirten AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, "Hicri senenin ilk ayı olan Muharrem ayında çok önemli olaylar yaşandı. Bugün toplum olarak birbirimizle kaynaştığımız, komşunun komşuya, sevgisini, saygısını gösterdiği, bunun göstergesi olarak da aşurenin paylaşıldığı gündür. Muharrem ayı ilahi bereket, ihsan ve kerem ayıdır. Hz. Adem'in tövbesi bugün kabul edilmiştir. Pek çok hayırlı olay bugün yaşanmıştır. Muharrem ayı, bütün Müslümanlara düşen görevin birlik ve beraberliğimizi korumak olduğunu hatırlatıyor. Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisi etrafında kenetlenerek bağlılığımızı perçinlemesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - MANİSA

Gördes AK Parti'den bin kişilik aşure hayrı
Gördes AK Parti'den bin kişilik aşure hayrı
Gördes AK Parti'den bin kişilik aşure hayrı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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