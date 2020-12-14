Google karanlık mod yapma nasıl açılır? Google dark tema Opera'da nasl yapılır, Google Chrome'da nasıl yapılır?
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Google karanlık mod yapma nasıl açılır? Google dark tema Opera'da nasl yapılır, Google Chrome'da nasıl yapılır?

14.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:53
Google karanlık mod yapma nasıl açılır? Google dark tema Opera'da nasl yapılır, Google Chrome'da nasıl yapılır?

Karanlık mod, telefonlardan sonra masaüstünde de kullanılmaya devam ediyor. Opera kullanıcıları için karanlık mod kullanmak kolayken; Google Chrome kullanıcıları için yeni bir tema test ediliyor. Peki, Google karanlık mod yapma nasıl açılır? Google karanlık tema Opera'da nasl yapılır, Google Chrome'da nasıl yapılır?

Son yılların en popüler temalarından biri olan karanlık mod, telefonlarda ve masaüstünde kullanılmaya devam ediyor. Google, dark modu daha önce denemeye koymuştu bunun için bir uzantıyı da hizmete sokmuştu. Peki, Google karanlık mod yapma nasıl açılır?

GOOGLE KARANLIK MOD YAPMA NASIL AÇILIR?

Özellikle akşam saatlerinde bilgisayar kullananlar için gece modu özelliği önemli hale geldi. Göz yorgunluğunu azaltmak için kullanılan bir yöntem gece ışığı; bir diğer seçenek ise karanlık mod. Google bu nedenle masaüstü internet sitesinde arama için karanlık modu getiriyor. Testlerde bu özelliğin ana sayfayı etkilemediği ifade ediliyor.

Görünüş ise genel olarak çok da değişmiyor. Test moduna erişebildiğinizde arka planın koyu gri olduğunu ve Google logosunun da beyaz hale geldiğini görüyorsunuz. Düğmeler ise yine mavi renkte karşımıza çıkıyor.

Hem macOS hem de Windows 10 bir süredir karanlık temaya sahip. Chrome da hali hazırda belli sitelerde karanlık modu destekliyor.

GOOGLE DARK MOD İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

FIREFOX KARANLIK MOD İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

SAFARI KARANLIK TEMA İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

GOOGLE DARK TEMA OPERA'DA NASIL YAPILIR?

Opera'da dark mode için;

sağ üstte yer alan 3 çizgiye basarak ayarları sağlayabilirsiniz.

Aynı ayarlar Opera GX'de de yer alıyor.

Google karanlık mod yapma nasıl açılır? Google dark tema Opera'da nasl yapılır, Google Chrome'da nasıl yapılır?

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