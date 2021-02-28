Google, heykeltıraş Kuzgun Acar'ı unutmadı
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Google, heykeltıraş Kuzgun Acar'ı unutmadı

28.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 28.02.2021 09:50
Google, heykeltıraş Kuzgun Acar'ı unutmadı

Google, heykeltıraş Kuzgun Acar'ın doğum gününü özel logo ile kutladı.

Google, heykeltıraş Kuzgun Acar'ın doğum gününü özel logo ile kutladı.

İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasında Türkiye'de çağdaş heykel sanatının öncülerinden kabul edilen Acar'ın 93. yaş günü için hazırlanan "doodle" ile karşılaşıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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