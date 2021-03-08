Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2021 08:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 08:52
Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "doodle" hazırladı.

Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "doodle" hazırladı.

İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasında bugüne özel hazırlanan ve üzerine tıklandığında yaşamın her alanındaki kadınların elleriyle anlatıldığı bir animasyonla karşılaşıyor.

"Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" linkine tıklandığındaysa "Her ilk, sonradan gelenler için kapıyı açar." mesajıyla dünyadaki ilkleri başaran kadınlara ilişkin bilgilere yer verildiği görülüyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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