Gönüllüler kandil simidi ve ekmek dağıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gönüllüler kandil simidi ve ekmek dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Gönüllüler kandil simidi ve ekmek dağıttı

Zonguldak'ta bir grup gönüllü, 'İyiliğe Dönüştür' adı altında kent merkezindeki mahallelere 415 ekmek ve 100 adet Kandil simidi dağıttı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Zonguldak'ta bir grup gönüllü, 'İyiliğe Dönüştür' adı altında kent merkezindeki mahallelere 415 ekmek ve 100 adet Kandil simidi dağıttı.

Zonguldak'lı yardımseverler Yasemin Özdemir ve Ezgi Sivri'nin hayata geçirdiği, 'İyiliğe dönüştür' ismiyle sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Gönüllüler, Mithatpaşa, Karaelmas, Tepebaşı, Ontemmuz ve Birlik Mahallesinde 415 ekmek ve 100 adet kandil simidi dağıtıldı. Yardımseverlerin bu anlamlı hareketi vatandaşlardan büyük takdir topladı.

İyiliğe dönüştür kurucusu Yasemin Özdemir, "Bugün bir etkinliğimizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İyiliğe dönüştür ekibi olarak da bu kes Miraç Kandilinde vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç kandili kapsamında Mithatpaşa, Karaelmas, Tepebaşı, Ontemmuz ve Birlik Mahallesinde 415 ekmek ve 100 adet Kandil simidi dağıttık. Güzel bir etkinlik oldu. Bizlere yardımcı olan yardımseverlere teşekkür ediyoruz. İyilik her yerde. Bizler hep iyiliğin olduğu her yerde olacağız" dedi. - ZONGULDAK

Gönüllüler kandil simidi ve ekmek dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Yasemin Özdemir, Zonguldak, Tepebaşı, kandil, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title