Gönüllüler kandil simidi ve ekmek dağıttı

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Zonguldak'ta bir grup gönüllü, 'İyiliğe Dönüştür' adı altında kent merkezindeki mahallelere 415 ekmek ve 100 adet Kandil simidi dağıttı.

Zonguldak'lı yardımseverler Yasemin Özdemir ve Ezgi Sivri'nin hayata geçirdiği, 'İyiliğe dönüştür' ismiyle sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Gönüllüler, Mithatpaşa, Karaelmas, Tepebaşı, Ontemmuz ve Birlik Mahallesinde 415 ekmek ve 100 adet kandil simidi dağıtıldı. Yardımseverlerin bu anlamlı hareketi vatandaşlardan büyük takdir topladı.

İyiliğe dönüştür kurucusu Yasemin Özdemir, "Bugün bir etkinliğimizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İyiliğe dönüştür ekibi olarak da bu kes Miraç Kandilinde vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç kandili kapsamında Mithatpaşa, Karaelmas, Tepebaşı, Ontemmuz ve Birlik Mahallesinde 415 ekmek ve 100 adet Kandil simidi dağıttık. Güzel bir etkinlik oldu. Bizlere yardımcı olan yardımseverlere teşekkür ediyoruz. İyilik her yerde. Bizler hep iyiliğin olduğu her yerde olacağız" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Yerel