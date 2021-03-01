Gönüllüler eleme adayı kim? Survivor gönüllüler eleme aday kim? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ünlüler açlığın yanı sıra takımda yaşanan bölünmelerle mücadele ediyor. Gönüllülerin son yemek oyunlarını kazanması Ünlüler takımını son bölümde isyan ettirdi. Peki Gönüllüler eleme adayı kim? Survivor gönüllüler eleme aday kim? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?