Gönüllüler eleme adayı kim? Survivor gönüllüler eleme aday kim? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ünlüler açlığın yanı sıra takımda yaşanan bölünmelerle mücadele ediyor. Gönüllülerin son yemek oyunlarını kazanması Ünlüler takımını son bölümde isyan ettirdi. Peki Gönüllüler eleme adayı kim? Survivor gönüllüler eleme aday kim? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?
Survivor 2021'de son olarak Ünlüler takımından Hayrettin elenmişti. SMS birincisi Batuhan, performansının düşük olması nedeniyle eleme adayı olarak Hayrettin'i göstermiş ve adaya veda etmek zorunda kalmıştı. Eleme adaylarından Çağrı ise Ünlüler takımında gruplaşmaların başladığını Öykü Çelik'in arkasından iş çevirdiğini söyledi. Dokunulmazlık oyunu unutulmaz anlara sahne oldu. Peki, Gönüllüler eleme adayı kim? Survivor gönüllüler eleme aday kim? Survivor 2. eleme adayı kim oldu?
GÖNÜLLÜLER ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayı kim? sorusu yanıt buldu. Haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Öykü Çelik oldu.
SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor yarışmasında, haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Öykü Çelik oldu. İkinci eleme adayı gönüllüler takımının oy kullanmasıyla belirleniyor.