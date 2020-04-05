Gönüllü öğretmen ve okul personeli sağlıkçılara 'Koruyucu yüz siperliği' üretiyor
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Ahmet Tevfik İleri, Anadolu Lisesi, Güncel

Gönüllü öğretmen ve okul personeli sağlıkçılara 'Koruyucu yüz siperliği' üretiyor

Rize Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çalışan gönüllü öğretmen ve personeller sağlık çalışanları için özel yüz siperliği üretiyor.

05.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:10
Gönüllü öğretmen ve okul personeli sağlıkçılara 'Koruyucu yüz siperliği' üretiyor

Rize Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çalışan gönüllü öğretmen ve personeller sağlık çalışanları için özel yüz siperliği üretiyor.

Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında eğitime ara verince öğretmenleri boş durmadı. Okulun mobilya atölyesini kullanan gönüllü öğretmen ve personelleri sağlık çalışanlarına özel siperlik üretimine başladı.

Kamuoyunda sürekli gündeme gelen sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını en aza indirebilmek için çalıştıklarını dile getiren öğretmenler önce maskelerin çizimlerini yaparak lazer kesim makinelerinde kalıplarını çıkartıyor. Ortaya çıkan parçalar özel bir ısı işleminden geçtikten sonra kalıplara konularak şekil veriliyor. Şekil almaları tamamlanan parçalar önce perçinle birleştiriliyor ardından üzerlerine asetatlar konuluyor. Son olarak lastikle kafaya takılabilecek şekle getirilen maskeler itina ile dezenfekte edilerek steril hale getiriliyor ve özel poşetlere yerleştiriliyor. Bütün bu işlerim sonunda ambalajlanan maskeler sağlık personeline ulaştırılmak üzere yola çıkıyor.

Gönüllü öğretmenler ile korona virüs ile mücadele için ne yapacakları konusunda fikir alışverişi yaptıktan sonra akıllarına siperlik yapmanın geldiğini dile getiren Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Feridun Ümran Kandil "Kamu kurumunda çalışan sağlık personellerine bizimde karınca kararınca düşündüğümüzde aklımıza maske üretmek geldi. Basında sürekli bizlere yansıyan maske ver koruyucu yüz siperliği eksiği kapsamında bir şeyler yapabilir miyiz diye arkadaşlarla düşündük. Gönüllü arkadaşlarla oturduk ve koruyucu yüz siperliği yapmaya karar verdik. sahada çalışan sağlık personeline bizde bu şekilde bir destek sağlamak istedik. Bu projede destek alan öğretmen arkadaşlarımı ve gönüllü personelimi de kutluyorum. İnşallah ümit ediyorum bu ürettiğimiz ürünler hedefine ulaşır ve bizde topyekün mücadeleyle bu işin içerisinden yüzümüzün akı ile çıkarız" dedi.

Okulun Teknik Müdür Yardımcısı Fahri Alkan ise maskenin yapılış aşamalarını anlatarak "Sağlık çalışanlarımızın mağdur olmaması için bizde bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında düşündük ve sağlık çalışanlarına maske üretmeye başladık. Önce tasarım ekibimiz maskemizi tasarladı. Lazer kesim makinesinde kalıplarını çıkartıyoruz ve özel bir sıcak işlemden geçiriyoruz. Kalıplardan çıkan parçaları perçin makinasında perçinliyoruz. Daha sonra üzerine asetat kağıdını perçinleyerek arkasına lastikte ekledikten sonra dezenfekte edip poşetliyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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