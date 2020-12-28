Gönüllü gençler mezarlık temizledi
28.12.2020 01:13 | Son Güncelleme: 28.12.2020 01:17
Zonguldak'ta gönüllü gençler, mezarlıkları temizleyip çiçek ekti, dualar okudu.
Zonguldak'ta gönüllü gençler, mezarlıkları temizleyip çiçek ekti, dualar okudu.
Kilimli ilçesinde Genç Kızılay ekibi ile birlikte 10 gönüllü ilçedeki Yayla Mahallesi mezarlığında temizlik çalışması yaptı. Gönüllüler mezarlıkları temizleyip çiçek ekti, dualar okudu. Gençler, çevreye faydalı olmak için çalışmaların sürdüğünü ifade ettiler. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı