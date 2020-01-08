Gönüller kazanılıyor, evlere sıcak yemek gidiyor

08.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:46

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile Kocaeli'nde ikamet eden mağdur durumdaki vatandaşların sıkıntılarına çare olmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan "Gönül Kazan" projesi ile hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek durumu olmayan vatandaşlara 2 öğün sıcak yemek ulaştırıyor.

GÜNLÜK İKİ ÖĞÜN YEMEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı "Gönül Kazan" projesi ile hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek güçten yoksun ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere çevresinden destek alamayan kişilere ve ailelere çözüm olarak, günlük iki öğün olacak şekilde hazır yemek ulaştırıyor.

170 BİN 294 KEZ YEMEK DAĞITILDI

Gönül Kazan projesi kapsamında 2019 yılında 170 bin 294 kez ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtılarak ihtiyaç sahibi vatandaşların duası alındı. Hizmetten son derece memnun olan vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkürlerini sundu.

PROSEDÜR NASIL İŞLİYOR?

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne gelen başvurular, uzman personel tarafından yapılan sosyal incelemeler neticesinde vatandaşın ihtiyaç sahibi olup olmadığı, varsa ne tür ihtiyaçları olduğuna ve giderilmesi için neler yapılabileceği Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu'nda yapılan görüşme sonucunda karara bağlanıyor. Başvurular için; fakirlik belgesi, aile bireylerinin nüfus cüzdan fotokopileri, başvuru dilekçesi ve 18 yaşından büyük aile bireyleri için SGK dökümleri ile kendilerine en yakın çözüm masasına yapmaları gerekiyor.

GÖNÜL KAZAN PROJESİ NEDİR?

"Gönül Kazan" projesi ile yemek pişirme imkânı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara günlük iki öğün olacak şekilde evlerine hazır yemek ulaştırılıyor. Bu proje ile birlikte yemek pişiremeyecek kadar yaşlı ve hasta olan ihtiyaç sahibi ailelerin sağlıklı yiyeceklerle beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanarak, ayrıca herhangi bir markete gitmek zorunda kalmadan aileler, evlerine kadar teslim edilen gıdalar sayesinde zahmetsiz bir şekilde bu ihtiyaçlarını giderebilmektedir.

Kaynak: Bültenler