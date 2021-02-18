Gönülden Gönüle film konusu nedir? Gönülden Gönüle film oyuncuları kimdir?
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Gönülden Gönüle film konusu nedir? Gönülden Gönüle film oyuncuları kimdir?

18.02.2021 04:01 | Son Güncelleme: 18.02.2021 04:04
Gönülden Gönüle film konusu nedir? Gönülden Gönüle film oyuncuları kimdir?

1961 yapımı romantik türü filmi Gönülden Gönüle başrollerini Leyla Sayar, Türkan Şoray, Efgan Efekan paylaşıyor. Gönülden Gönüle film konusu nedir? Gönülden Gönüle film oyuncuları kimdir? İşte Gönülden Gönüle film konusu ve oyuncu kadrosu!

Nil Film yapımdan çıkan romantik film türünde döneminde en çok merak edilen Gönülden Gönüle filmi yönetmenliğini Süha Doğan yaptı. Senaryosunu yine Süha Doğan üstlendi. Gönülden Gönüle film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Gönülden Gönüle film konusu nedir? Gönülden Gönüle film oyuncuları kimdir? İşte detaylar!

GÖNÜLDEN GÖNÜLE KONUSU NEDİR?

Şevki, müzisyenlik yapan genç bir adamdır. Hasan Paşa'nın evinde verilen bir davete çalışmaya giden Şevki, burada istemediği bir tartışmaya girer. Ancak bu tartışma Şevki'nin hayatının değişmesine neden olur. Hasan Paşa'nın kızı Nazan ile evlenmek isteyen Neşet ile tartışan Şevki, bu sayede evin kızı Nazan ile tanışır. Birbirlerini tanımaya başlayan Nazan ve Şevki arasında bir süre sonra duygusal bir yakınlık oluşur. İki genç birlikte oldukça mutludur. Ancak Hasan Paşa, Nazan ve Şevki'nin mutluluklarına gölge düşürür.

GÖNÜLDEN GÖNÜLE OYUNCULARI VE KADROSU!

Gönülden Gönüle filminin oyuncu kadrosunda, Leyla Sayer, Türkan Şoray, Efgan Efekan, Hüseyin Baradan, Salih Tozan, Atıf Kaptan, Semih Sezerli, Muammer Gözalan, İhsan Devrim, Selahattin İçsel, Erol Keskin yer alıyor.

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