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Gönül Yazar hasta mı, Gönül Yazar sağlık durumu ne?

Gönül Yazar hasta mı, Gönül Yazar sağlık durumu ne?
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Türk müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan ve "Taş Bebek" lakabıyla bilinen ünlü sanatçı Gönül Yazar, uzun süredir sağlık sorunlarıyla gündemde. Peki, Gönül Yazar hasta mı, Gönül Yazar sağlık durumu ne?

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla başa çıkmaya çalışan 'Taş Bebek' lakaplı Gönül Yazar vasiyetini açıklamıştı. Onur Akay, Yazar için aldığı bilgileri "haberler pek iç açıcı değil" diyerek dua istedi. Peki, Gönül Yazar hasta mı, Gönül Yazar sağlık durumu ne?

GÖNÜL YAZAR HASTA MI?

Sanatçıdan sevenlerini üzecek haber geldi. Haberi, ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Akay, Yazar ile olan bir fotoğraf karesini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin!"

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Ayrıca Gönül Yazar, vasiyetinde kızından da bahsederek yapmak istediği bağışları belirtttiği vasiyetinde açıklaması şöyle oldu:

"Kızım çok mirasa kondu babası Erol Simavi'den... Allah'a şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim. Ortaköy'de oturduğum ev çok pahalılanmış, LÖSEV'e bağış yapacağım orasını. Tabii o ev ben yaşarken benim benden sonrası için o küçük lösemili çocuklar için bağışlayacağım."

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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