Gönül Elçileri esnafa salgınla ilgili afiş dağıtıyor
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Gönül Elçileri esnafa salgınla ilgili afiş dağıtıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Gönül Elçileri esnafa salgınla ilgili afiş dağıtıyor

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Gönül Elçileri ekipleri, kontrollü normalleşme döneminde belirli kurallar çerçevesinde hizmet veren esnaf ve işletmelere ziyaretlerde bulunarak salgında yeni dönemle ilgili çeşitli afiş ve broşürler yardımıyla...

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Gönül Elçileri ekipleri, kontrollü normalleşme döneminde belirli kurallar çerçevesinde hizmet veren esnaf ve işletmelere ziyaretlerde bulunarak salgında yeni dönemle ilgili çeşitli afiş ve broşürler yardımıyla bilgilendirmede bulunuyor.

Süleymanpaşa genelinde çalışma yürüten Gönül Elçileri, öncelikli olarak berber, kuaför ve güzellik merkezlerini ziyaret ederek yeni süreç hakkında bilgi veriyor. 50 adet tek kullanımlık önlük, Korona virüsü salgını ile ilgili bilgilendirme afişleri ve broşürleri gibi materyalleri içeren çanta hediyesi ile ziyaretleri gerçekleştiren ekipler, bir yandan salgının yıkıcı etkilerinden korunmak ve yayılma hızını düşürmek için yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunurken diğer yandan salgın dolayısıyla zor günler geçiren esnaf ve işletmelere destek veriyor.

Kuaförler dışında diğer esnafa da ziyaret gerçekleştiren ekipler, salgın tedbirleri ve kontrollü normalleşme süreci ile ilgili bilgilendirmenin yanı sıra Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları da tanıtıyor. Ayrıca esnaf ve işletmelerin belediyeden beklenti ve taleplerini de not eden Gönül Elçileri, talepleri ilgili birimlere ileterek çözüme katkıda bulunuyor. - TEKİRDAĞ

Gönül Elçileri esnafa salgınla ilgili afiş dağıtıyor
Gönül Elçileri esnafa salgınla ilgili afiş dağıtıyor
Gönül Elçileri esnafa salgınla ilgili afiş dağıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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