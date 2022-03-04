Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 54. Bölüm fragmanı

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Gönül Dağı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gönül Dağı 54. fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 54. bölüm fragmanı izle!

GöNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amcaoğulları ayrı ayrı kendi dertleriyle uğraşırken, kasabada gelişen beklenmedik durum, onları bir araya getirir. Amcaoğulları birlikte kolları sıvamışken bu birlikteliği bozan durum ne olacaktır? Sefer'in durumu iyice kötüleşmektedir. Son yaşadığı talihsiz olay, Zahide'nin endişelenmesine sebep olur.

Sefer ve Zahide'yi bekleyen gelişme ne olacaktır? Bu sırada gözleri açılan Meryem de kasabaya gelmiştir. Rıfat ve Meryem'in ilk karşılaşmasında neler yaşanacaktır?

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