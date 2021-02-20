Gönül Dağı "Sefer" kimdir, gerçek adı ne? Ferdi Sancar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ferdi Sancar hangi dizilerde oynadı? Ferdi Sancar filmografi!
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Gönül Dağı "Sefer" kimdir, gerçek adı ne? Ferdi Sancar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ferdi Sancar hangi dizilerde oynadı? Ferdi Sancar filmografi!

20.02.2021 23:13 | Son Güncelleme: 20.02.2021 23:18
Gönül Dağı

TRT 1 ekranlarında Cumartesi günü ekranlara gelen Gönül Dağı dizisi konusu kadar oyuncularıyla da ilgi çekiyor. Peki, Gönül Dağı "Dolmuşçu Sefer" kimdir, gerçek adı ne? Ferdi Sancar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ferdi Sancar hangi dizilerde oynadı? Ferdi Sancar filmleri ve dizileri!

TRT1 ekranlarında Cumartesi günü ekranlara gelen Gönül Dağı dizisi konusu kadar oyuncularıyla da ilgi çekiyor. Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterine hayat veren Ferdi Sancar oyunculuğu ve karakteri ile her hafta takdir topluyor ve izleyiciler tarafından çok seviliyor! Peki, Gönül Dağı "Sefer" kimdir, gerçek adı ne? Ferdi Sancar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ferdi Sancar hangi dizilerde oynadı? Ferdi Sancar filmleri ve dizileri!

FERDİ SANCAR KİMDİR?

Ferdi Sancar 24 Mart 1980 yılında İstanbul'da doğdu ve 40 yıl yaşındadır. Ferdi Sancar, dizilerden önce tiyatro oyunları ile sahnelerde kendini göstermeye ve ünlenmeye başlamıştır. İlk tiyatro oyunu Büyükçekmece Bedia Muvahhit Tiyatrosu'nda Evde Üç Başına isimli gösteri olmuştur.

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