Gönül Dağı nerededir? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gedelli köyü nerede, hangi il ve ilçede?

Cumartesi akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi nerede çekilmiş, izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı nerede? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı filmi nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı... Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı… Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı… Bu hikayeyi her Cumartesi TRT1 ekranlarında izleyenler müthiş doğasıyla Gönül Dağı nerede çekilmiş merak ediyorlar. Peki, Gönül Dağı nerededir? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gedelli köyü nerede, hangi il ve ilçede?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ? GÖNÜL DAĞI NEREDE?

Gönül Dağı dizisinin hikayesi Gedelli isminde bir köyde geçiyor. Türkiye'de gerçekten de Gedelli isminde bir köy var ve bu köy Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köy. Gedelli köyü küçük, gözlerden uzak 218 nüfuslu bir köy. Fakat Gönül Dağı dizisi sanıldığı gibi bu köyde çekilmiyor.

Gönül Dağı'nın olduğu Gedelli Köyü sanılsa da, dizi Niğde'nin Ulukışla İlçesine bağlı Gedelli köyünde değil, dizi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.