Gönül Dağı güneşi toplayan adam kimdir? Ciritçi Abdullah Ahmet Yavuz kimdir?

Gönül Dağı güneşi toplayan adam kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı Ciritçi Abdullah kimdir, gerçek adı nedir, nerelidir? Gönül Dağı: Ciritçi Abdullah karakterini canlandıran Yavuz Sepetçi kimdir? İşte detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI GÜNEŞİ TOPLAYAN ADAM KİMDİR?

Gönül Dağı'nda güneşi toplayan adam karakterini canlandıran isim Ahmet Yavuz'dur.

AHMET YAVUZ KİMDİR?

Ahmet Yavuz Sepetçi 29 Temmuz 1958 yılında Develi, Kayseri'de doğan Türk oyuncudur. 1976-85 Yılları arsında Ankara Belediyesi Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu, Özgürlük Tiyatrosu, Tomurcuk Çocuk Tiyatrosu, Metropol Tiyatrosunda oyuncu olarak görev yaptı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Oyuncu olarak göreve başladı. 1989-1992 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 2002 yılında Nazım hikmet'in 100 doğum yılında TESTAMENT adlı oyunla, Güneş Tiyatrosu ve le Memran tiyatrosuyla Avrupa turnesinde konuk oyuncu olarak çalıştı. Halen Ankara Deneme Sahnesi ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamını sürdürmektedir. 1994- 2002 yılları arasında TOBAV (Tiyatro, Opera, Bale Sanatları Vakfı)Yönetim Kurulu ve Genel sekreterliği ile TOMEB (Tiyatro, Oyuncuları Meslek Birliğ) Kurucu sekreterlik görevlerini sürdürmüştür. Halen TOBAV Bünyesinde Tiyatro Festivalleri organizasyonlarında görev almaktadır. Ayrıca Tiyatro Aktörlüğü'nün yanı sıra çeşitli Sinema ve Dizi filmlerde çalışmıştır.

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