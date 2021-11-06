Gönül Dağı 'Döndü' Feyza Işık kimdir? Feyza Işık kaç yaşında, nereli?

Gönül Dağı'Döndü' Feyza Işık kimdir?Gönül Dağı Döndü kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan'ın başrolünde yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinde Döndü karakteri merak edildi. Feyza Işık'ın hayat verdiği Döndü kimdir? Gönül Dağı Döndü kimdir? Feyza Işık kimdir? Feyza Işık kaç yaşında, nereli? Feyza Işık dizi ve filmleri neler? Feyza Işık hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

GÖNÜL DAĞI DÖNDÜ KİMDİR?

Köprü Film'in yapımcılığını üstlendiği Gönül Dağı dizisinde Döndü, Düğüncü Muhammer'in karısıdır. Veysel'in de annesidir. Kocası, Döndü'ye eltisi ile görüşmemesi hakkında uyarsa da Döndü görüşmektedir ve kocasına görüşmüyorum demektedir.

FEYZA IŞIK KİMDİR?

Feyza Işık 17 Aralık 1975 yılında doğmuştur. Almanya'da dünyaya gelen oyuncumuz, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İlk dizi deneyimini Gurbetçiler dizisi ile yaşamıştır. TRT 1'de yayınlanan Filinta dizisinde de yer almıştır. En son Star TV de yayınlanmış olan Benim Tatlı Yalanım isimli projede Enise karakterini canlandırmıştır.

Baba Evi, Ruhsar, Delikanlı, Filler ve Çimen, Günah, Lise Defteri, Melek, Ölümsüz Aşk, Haziran Gecesi, Bendeniz Aysel, Ömer Seyfettin, Berberler, Cemile, Taşların Sırrı, Sır Gibi, Bir Bulut Olsam, Anneannem, Fatmagülün Suçu Ne, Kayıp Madalyon, Sudan Bıkmış Balıklar, Ali Ayşeyi Seviyor, Filinta, Gamsız Hayat ve Çoban Yıldızı gibi bir çok dizi ve sinema filminde rol almıştır.

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