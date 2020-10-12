Gönül Dağı dizisi ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 1. bölüm fragmanı yayımlandı!
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Gönül Dağı dizisi ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 1. bölüm fragmanı yayımlandı!

12.10.2020 15:32 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:38

TRT1 ekranlarında yayımlanacak Gönül Dağı dizisi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Diğer yandan Gönül Dağı 1. bölüm fragmanı da diziseverlere sunuldu. Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? İşte, detaylar...

Gönül Dağı dizisi TRT1'in son dönemde iddialı yapımları arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesi ile izleyeni ekrana kitlemesi beklenen Gönül Dağ dizisi başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan yer alıyor. Bozkırda yaşayan 3 kuzen'in öyküsünü anlatan Gönül Dağı dizisi ne zaman yayımlanacak?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Nefeslerin tutulduğu dizi Gönül Dağı'nın tanıtımının ardından 1. bölüm fragmanı da ekrana geldi. Merak uyandıran dizi ise 17 Ekim Cumartesi TRT1 ekranlarında yayımlanacak.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bozkırda yaşayan gençlerin öyküsüne değinilecek dizi için ilk olarak Yozgat civarı düşünülse de Eskişehir Sivrihisar ilçesinde çekimlerin yapılmasına karar kılınmıştır.

Gönül Dağı dizisi ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 1. bölüm fragmanı yayımlandı!

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Başrollerini Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın üstleniyor. Diğer yandan kadroda: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüpoğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün de yer alıyor.

KONUSU

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi anlatılıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek ekrana uyarlandı.

Gönül Dağı dizisi ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 1. bölüm fragmanı yayımlandı!

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Gönül Dağı dizisi ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 1. bölüm fragmanı yayımlandı!

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