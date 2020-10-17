Gönül Dağı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı ilk bölümünde neler oldu?

17 Ekim tarihinde başlayan Gönül Dağı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi oyuncuları kimler? Gönül Dağı konusu ne? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?

TRT 1'in yeni dizisi Gönül Dağı bu akşam ilk bölümüyle ekranlardaydı. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusu ile iddialı yapımlar arasına giren dizi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı ilk bölümünde neler oldu?

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Ecem Özkaya,

Ferdi Sancar,

Ali Düşenkalkar,

Erdal Cindoruk,

Gülhan Tekin,

Feyza Işık,

Ege Aydan,

Eser Eyüboğlu,

Cihat Süvarioğlu,

Semih Ertürk,

Nazlı Pınar Kaya,

Şebnem Dilligil,

Yavuz Sepetçi,

Nuri Gökaşan,

Hüseyin Sevimli,

Çiğdem Aygün

GÖNÜL DAĞI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İlk bölümü ile adından söz ettirmeyi başaran Gönül Dağı dizisi 2. bölümü ile merak konusu oldu? Peki, Gönül Dağı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 2. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

GÖNÜL DAĞI İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çocukluk aşkı Dilek'in kasabadan ayrılışının üstünden yıllar geçmiş olsa da onu unutamamıştır. Bir gün ona kavuşabilmenin ümidiyle yaşayan Taner'in en büyük hayallerinden biri de yaptığı uçağı dünyaya tanıtmaktır.

Taner, amcaoğulları Veysel ve Ramazan'la birlikte 'Altmış altı' adını verdikleri uçaklarını bitirme aşamasına gelmişlerdir. Yakın zamanda başvurdukları havacılık şirketi Taner'e ulaşır ve üç gün sonra yaptıkları uçağı görmeye geleceklerini söyler. Bu haber amcaoğullarını çok sevindirir, ancak bir problemleri vardır. Uçağın testi sırasında motor yanmıştır ve havacılık şirketi gelene kadar yeni bir motor bulmaları gerekmektedir. 2.bölümü merak edilen Gönül Dağı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.