Gönül Dağı bölüm 5. bölüm 2. fragman yayınlandı! Gönül Dağı son bölümde neler oldu?
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Gönül Dağı bölüm 5. bölüm 2. fragman yayınlandı! Gönül Dağı son bölümde neler oldu?

17.11.2020 23:47 | Son Güncelleme: 17.11.2020 23:58

Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali yer alan Gönül Dağı bölüm 5. bölüm 2. fragman yayınlandı! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? Gönül Dağı hangi gün, saat kaçta?

Yapım şirketi Köprü Film tarafından, yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in yaptığı TRT 1'de yayımlanan aile ve aşk türündeki Türk televizyon dizisi. Dizinin ilk bölüm yayın tarihi 17 Ekim 2020'dir. Peki, Gönül Dağı bölüm 5. bölüm 2. fragman yayınlandı! Gönül Dağı son bölümde neler oldu?

GÖNÜL DAĞI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Her Cumartesi saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilek, Taner'in çocukluktan beri kendisini sevdiğini öğrenince duyguları karmaşık olur. Gönül Dağı'ndaki işlerinin kısa zamanda biteceği haberi de eklenince gitmekle kalmak arasında kararsız kalır. Taner, Dilek'in kısa zaman sonra kasabadan ayrılacağını öğrenince kaderine razı olur. Veysel, Ramazan ve Cemile; onun bu durumunu kabullenmezler ve Dilek'in kasabadan ayrılmaması için Taner'den habersiz bir plan yaparlar. Çalışmaları durma noktasına getirmek için önemli bir makineyi bozarlar. Dilek ve ekibi bu makinenin nasıl tamir edileceğini araştırırken, bütün yollar Taner'e çıkar. Taner makineyi tamir ederse Dilek kasabadan gidecek, etmezse Dilek kasabada kalacaktır. Taner'in tercihi ne olacaktır? Öte yandan Veysel'e kasaba dışından büyük bir iş teklifi gelmiştir. Veysel her şeyi geride bırakıp kasabadan ayrılacak mıdır? Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

GÖNÜL DAĞI İZLE!

Gönül Dağı bölüm 5. bölüm 2. fragman yayınlandı! Gönül Dağı son bölümde neler oldu?

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