Gönül Dağı Asuman kimdir? Gönül Dağı Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar kim, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor.Gönül Dağı dizisinde Asuman Ervah-ı Ezelden türküsünü söyleyen Asuman'ın sesi izleyici tarafından beğenilmiştir ve araştırılmaktadır. Peki ama Gönül Dağı Asuman kimdir?

GÖNÜL DAĞI ASUMAN KİMDİR?

Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızını canlandıran isim olan Asuman karakterini Hazal Çağlar canlandırmaktadır. Ramazan onu sevmektedir ancak Asuman ona yüz vermez. Ramazan her fırsatta aşkını anlatsa da Asuman yüz vermez. Hatta Ramazan düğünde kurulan sahneye çıkar ve sevdiği Asuman'ı görünce "gel evet de" şarkısını söyleyerek aşkını ilan eder. Düğünde babası Belediye Başkanı yanında olmasına rağmen korkusu olmadan hala Asuman'a aşk ilanı yapmaktadır.

HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?

Hazal Çağlar 1996 doğumludur. Hazal Çağlar No 10 Studıo Temel Oyunculuk eğitimi aldı. Metin Balekoğlu'ndan Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İlk kez Aile Hükümeti filminde rol aldı. Şimdi de Gönül Dağı dizisinde Asuman rolünü canlandıracaktır. Hazal Çağlar Hasan Güngör Menajerlik şirketine kayıtlıdır.

Hazal Çağlar oynadığı diziler

Aile Hükümeti

Gönül Dağı- Asuman…

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