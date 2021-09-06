Gönen'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalara, Cumhuriyet Meydanı'nda devam edildi.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, törende yaptığı konuşmada, "Günümüzden tam 99 yıl önce Misakımilli sınırları içinde kahraman ecdadımız ölüm kalım savaşı vererek canları pahasına bu toprakları düşmanlardan temizledi. Gönen'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde bütün dünyaya mesajımı; barış, kardeşlik ve sevgidir." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekibinin bando gösterisinin ardından Gönen Çarşı Camisi'nde şehitler için mevlit okutularak aşure ikram edildi.

Halk oyunu gösterisi ve araç kortejiyle sona eren törene, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Belediye Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan