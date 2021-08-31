Gönen'de muhtarlar toplantısı yapıldı

Gönen'de kurum yetkilileri ve kırsal mahalle muhtarlarının katılımıyla ağustos ayında ikinci kez "Muhtarlar Toplantısı" gerçekleştirildi.

Gönen'de kurum yetkilileri ve kırsal mahalle muhtarlarının katılımıyla ağustos ayında ikinci kez "Muhtarlar Toplantısı" gerçekleştirildi.

Gönen Kaymakamı Arslan Yurt Başkanlığında, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Jandarma Komutan V. Selim Yafay, ilgili kurum yetkilileri ve kırsal mahalle muhtarlarının katılımıyla ağustos ayında ikinci kez "Muhtarlar Toplantısı" gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, pandemi ile mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarından sonra en önemli unsur olan aşılamada yüzde 80 oranında olduğu, aşılanma oranının önümüzdeki dönemde oldukça önem arz ettiğini, yüzde 85'i geçen bir aşılama hedefini yakalayabilmek amacıyla vatandaşlarımızın teşvik edilmesi noktasında muhtarlarımızın gerekli desteği vermesi gerektiği vurgulandı.

Orman yangınları ile ilgili, koruma konusunda, piknik yapılmaması, ateş yakılmaması, malzeme bırakılmaması, yabancı kişilerin girişinin yasaklanması gerektiği vurgulandı.

Kaymakam Yurt toplantı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "ilçemizde görev yapan muhtarlarımızla gündemdeki konuları görüşmek, dilek ve temennilerini almak üzere toplanıyoruz. Bugün de başta pandemi, aşılama, orman yangınları ve güvenlik konuları başta olmak üzere çeşitli konuları ele aldığımız faydalı bir toplantı yaptık. Muhtarlarımızdan gelen talepleri daire amiri arkadaşlarımız not ederek takipçisi olacaklar" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı