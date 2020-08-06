Gönen'de korona denetlemesi yapıldı
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Gönen'de korona denetlemesi yapıldı

İçişleri Bakanlığının talimatı ile tüm ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen korona virüs denetimi Gönen'de de yapıldı.

Gönen'de korona denetlemesi yapıldı
06.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:13

İçişleri Bakanlığının talimatı ile tüm ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen korona virüs denetimi Gönen'de de yapıldı.

Gönen'de yapılan denetlemeler sırasında Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Aylin Kılıç, Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç ve beraberindekiler Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, Kızılay Caddesi, Hüseyin Tümer Caddesi ve Banyolar Caddelerinde esnafa ve vatandaşlara sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Denetlemenin ardından açıklama yapan Müdür Kılıç: "Özellikle sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyoruz. Vatandaşın sağlığını korumak hepimizin görevi. Kurumlarımız çalışıyor bu çalışmaların başarıya ulaşması için de herkesin kurallara uyması gerekiyor. Bugün oda başkanları dahil olmak üzere hepimiz alandayız. Gönen'de maske kullanımı kanıksanmış durumda ancak vatandaşımız sosyal mesafeyi ve uzaklığı tam kavrayamamış. Amacımız ceza kesmek değil, bugüne kadar çok sayıda kişiye maske kullanmadığı için ceza yazıldı. Halkın sağlığını korumak hepimizin görevi" dedi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç"ta ülke olarak zor günlerden geçildiğini kaydetti. Halk sağlığını korumak için herkese görev düştüğünü belirten Müdür Kılıç: "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Temelde uyulması gereken üç kural var. Maske, hijyen ve sosyal mesafe. Bugün kaymakamımızla denetimlerimizi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı ve esnafımızı üç kurala uymaları konusunda uyardık. Halkın sağlığını korumak için herkese görev düşüyor. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor henüz salgından kurtulmuş değiliz. Herkes önce kendisinin ve ailesinin sağlığını düşünerek hareket etmeli. Bizlerde elimizden geldiğince devletimizin bize vermiş olduğu yetki ile vatandaşlarımızın kurallara uyup uymadıklarını denetleyeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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