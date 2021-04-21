Gönen'de eskimeyen gelenek devam ediyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde geçen yıl pandemi yasakları nedeniyle ara verilen Ramazan Davulu gerekli tedbirler alınarak sokağa çıktı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde geçen yıl pandemi yasakları nedeniyle ara verilen Ramazan Davulu gerekli tedbirler alınarak sokağa çıktı.

Sahur vakitlerinin olmazsa olmazı Ramazan davulu geleneğine geçen yıl ülke genelinde pandemi yasakları nedeniyle ara verilmişti. Bu yıl ise gerekli tedbirler alınarak Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ın katkılarıyla eskimeyen geleneğe devam ediliyor.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen Müzisyenler Derneği Başkanı Murat Özkaragöz ile bir araya geldi. Toplantı sonrası bir açıklamada bulunan Başkan Palaz "Müzisyenler Derneğimizle karşılıklı olarak aldığımız kararlar neticesinde mübarek Ramazan ayı boyunca Covid-19 pandemisi kuralları kapsamında ilçemiz genelinde eskiden olduğu gibi yankılanan davul sesleri yeniden sahur heyecanımıza ortak olacak" dedi.

Başkan Palaz " Ramazan ayı boyunca davulcu kardeşlerimiz asla kapı kapı gezemeyecek ve vatandaşlarımızdan para talep edemeyecek. İşin maddi boyutunu Gönen Belediyesi olarak tamamen biz karşılayacağız" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı