Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı kısa sürdü! Evlilik haberleri çiftin arasını bozmuş

Oyuncu Gonca Vuslateri ve şarkıcı Hakan Altun aşkında ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre; ünlü çift, çıkan evlilik haberleri nedeniyle ilişkilerini sonlandırdı. Öte yandan Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırıyla verdiği pozun altına düştüğü not, ayrılık iddialarını iyice güçlendirdi.

2020 yılının sonlarına doğru magazin dünyasına bomba gibi düşen Gonca Vuslateri ile Hakan Altun aşkının bittiği iddia edildi. Vuslateri'nin son paylaşımına yazdıkları ayrılık mesajı olarak yorumlandı. Hakan Altun ilişkilerinde kriz çıktığını doğruladı.

İKİLİNİN AŞKLARI KISA SÜRDÜ

Geçen ay şarkıcı Hakan Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden oyuncu Gonca Vuslateri, "Çok mutluyuz" açıklamasını yapmıştı. Ünlü çiftin aşkları kısa sürdü.

YENİ YILI GÖREMEDEN BİTTİ

Gonca Vuslateri ile Hakan Altun ilişkisi yeni yılı göremeden bitti. Çift, Magazin D'nin iddiasına göre yollarını ayırdı.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZ, AYRILIK İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ

Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırlarıyla verdiği son pozdaki notu da ayrılık mesajı olarak yorumlandı.

Gonca Vuslateri'nin paylaştığı poz;

GONCA'DAN UZUNCA BİR MESAJ

Vuslateri paylaşımına şunları yazdı:

"Ardından ağlanacak ne varsa ömrümüzde,

Tekrar doğuşun sırrı gülümseyen bir yüzde,

Uykusuz geceleri içten kemiren hüzün,

Bin azabın çarkında gerilmiş ağaran gün;

Öpüşler, gözyaşları, vaitler ve hicranlar;

O derin sükutların aydınlattığı anlar

Bir sonsuz uçurumda uyanmış gibi birden

Sazlar sustuktan sonra duyulan nağmelerden;

Doldurur hiç durmadan uzattığı bu tası,

Gül, ey bir âna sığmış ebediyet rüyası!

Gül dimdik bu sefer.

Kırık bir uddan kovulan Taksim, evsizlere kapı açan meydandır artık.

Ve gül şahididir edebiyatın.

Bazı şarkılara ismini vermiştir sadece

Ruhu sadakadır gönül fakirlerine.

Selam olsun Tanpınar."

Ünlü oyuncunun bu paylaşımının altına "Ayrıldınız mı" yorumları yağdı.

HAKAN ALTUN: KRİZ ÇIKTI

UçanKuş TV'nin Hakan Altun cephesinden ulaştığı bilgiye göre çiftin ilişkilerinde kriz yaşandı. Dün gece Hakan Altun yakın çevresine resmi olarak ayrıldıklarını söyledi. Yaşanan bu kriz evlilik haberleri yüzünden çıktı.