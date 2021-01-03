Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı kısa sürdü! Evlilik haberleri çiftin arasını bozmuş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı kısa sürdü! Evlilik haberleri çiftin arasını bozmuş

03.01.2021 19:28 | Son Güncelleme: 03.01.2021 19:45
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı kısa sürdü! Evlilik haberleri çiftin arasını bozmuş

Oyuncu Gonca Vuslateri ve şarkıcı Hakan Altun aşkında ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre; ünlü çift, çıkan evlilik haberleri nedeniyle ilişkilerini sonlandırdı. Öte yandan Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırıyla verdiği pozun altına düştüğü not, ayrılık iddialarını iyice güçlendirdi.

2020 yılının sonlarına doğru magazin dünyasına bomba gibi düşen Gonca Vuslateri ile Hakan Altun aşkının bittiği iddia edildi. Vuslateri'nin son paylaşımına yazdıkları ayrılık mesajı olarak yorumlandı. Hakan Altun ilişkilerinde kriz çıktığını doğruladı.

İKİLİNİN AŞKLARI KISA SÜRDÜ

Geçen ay şarkıcı Hakan Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden oyuncu Gonca Vuslateri, "Çok mutluyuz" açıklamasını yapmıştı. Ünlü çiftin aşkları kısa sürdü.

YENİ YILI GÖREMEDEN BİTTİ

Gonca Vuslateri ile Hakan Altun ilişkisi yeni yılı göremeden bitti. Çift, Magazin D'nin iddiasına göre yollarını ayırdı.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZ, AYRILIK İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ

Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırlarıyla verdiği son pozdaki notu da ayrılık mesajı olarak yorumlandı.

Gonca Vuslateri'nin paylaştığı poz;

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı kısa sürdü! Evlilik haberleri çiftin arasını bozmuş

GONCA'DAN UZUNCA BİR MESAJ

Vuslateri paylaşımına şunları yazdı:

"Ardından ağlanacak ne varsa ömrümüzde,

Tekrar doğuşun sırrı gülümseyen bir yüzde,

Uykusuz geceleri içten kemiren hüzün,

Bin azabın çarkında gerilmiş ağaran gün;

Öpüşler, gözyaşları, vaitler ve hicranlar;

O derin sükutların aydınlattığı anlar

Bir sonsuz uçurumda uyanmış gibi birden

Sazlar sustuktan sonra duyulan nağmelerden;

Doldurur hiç durmadan uzattığı bu tası,

Gül, ey bir âna sığmış ebediyet rüyası!

Gül dimdik bu sefer.

Kırık bir uddan kovulan Taksim, evsizlere kapı açan meydandır artık.

Ve gül şahididir edebiyatın.

Bazı şarkılara ismini vermiştir sadece

Ruhu sadakadır gönül fakirlerine.

Selam olsun Tanpınar."

Ünlü oyuncunun bu paylaşımının altına "Ayrıldınız mı" yorumları yağdı.

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı kısa sürdü! Evlilik haberleri çiftin arasını bozmuş

HAKAN ALTUN: KRİZ ÇIKTI

UçanKuş TV'nin Hakan Altun cephesinden ulaştığı bilgiye göre çiftin ilişkilerinde kriz yaşandı. Dün gece Hakan Altun yakın çevresine resmi olarak ayrıldıklarını söyledi. Yaşanan bu kriz evlilik haberleri yüzünden çıktı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Engin Özkoç Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Enis Arıkan İbrahim Tatlıses
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Arda Kardeşler Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Futbolcu Antalyaspor Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkı kısa sürdü! Evlilik haberleri çiftin arasını bozmuş - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 19:45:05. #1.15#
title