Gonca Vuslateri'nin faturalarını Şevket Çoruh ödemiş

Bir dönem Hakan Altun'la aşk yaşayan oyuncu Gonca Vuslateri ilginç bir itirafta bulundu. Maddi anlamda zorlandığı dönemde Şevket Çoruh'un faturalarını ödediğini ifade eden güzel oyuncu, konservatuvardan sonra yanında kaldığı Şebnem Sönmez'in ise kendisine, ''Çok fazla hata yaptım'' deme özgürlüğünü verdiğini belirtti.

Geleceğin sağlık çalışanlarına eğitim desteği vermek amacıyla hayata geçirilen "Destek Hayat Değiştirir" projesi kapsamında 15 ünlü isim kendi hikayelerini kaleme aldı. Bu isimler arasında Gonca Vuslateri, Haldun Dormen, Rutkay Aziz, Kalben, Şahika Ercümen ve Ufuk Sarıca gibi isimler de yer aldı.

"FATURALARIMI ŞEVKET ÖDEDİ"

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin hikayesinde yer alan detaylar ise dikkat çekti. Vuslateri, kendisi gibi oyuncu olan Şevket Çoruh'un maddi anlamda zorlandığı dönemde kendisinin faturalarını ödediğini açıkladı. 2011 yılında konservatuvardan sonra yanında kaldığı Sönmez'in ise kendisine, "Çok fazla hata yaptım" deme özgürlüğünü verdiğini anlattı.

HAKAN ALTUN SORUSU SİNİRLENDİRMİŞTİ

Şarkıcı Hakan Altun ile kısa süreli bir aşk yaşayan Vuslateri, geçtiğimiz günlerde babasının kalp krizi geçirmesini açıklamasına rağmen ısrarla özel hayatıyla ilgili soru sorulmasına "Bir tutturdunuz Hakan da Hakan, geçmiş olsun diyen yok. Sevgili babacığım kalp krizi geçirdi, kimse sormadı. Varsa yoksa Hakan, hayatta daha önemli şeyler var" ifadeleriyle isyan etmişti.