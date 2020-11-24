Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşında, dizileri, eşi kimdir?
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Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşında, dizileri, eşi kimdir?

24.11.2020 19:51 | Son Güncelleme: 24.11.2020 19:54
Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşında, dizileri, eşi kimdir?

Bir çok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşında, dizileri, eşi kimdir?

Yalan Dünya dizisi ile En İyi Kadın Oyuncu ödülü'nün sahibi olan Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşında, dizileri, eşi kimdir?

GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

Nazlı Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986, Bursa doğumlu Türk oyuncudur.2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje 1998 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Ruhsar dizisi olmuştur.

GONCA VUSLATERİ DİZİLERİ

Ruhsar (1998, Kanal D)

Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)

Aliye (2004, atv)

Büyük Buluşma (2004, Samanyolu TV) - Filiz

Kız Babası (2006, Show TV)

Canım Ailem (2009, Atv) Nurcan

Küçük Sırlar (2010-2011,Kanal D ve Star TV) - Ceyla

Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru

İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız

Yalan Dünya (2012-2014, Kanal D) - Eylem ve Vasfiye

Gönül İşleri (2014-2015, Star TV) - Kader

Anne (2016-2017 Star TV) - Şule

Tehlikeli Karım (2018, Show TV) - Derin

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