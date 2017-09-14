Gölyaka'da Okul Öncesi Güvenlik Toplantısı

Gölyaka İlçe Kaymakamı Adem Keleş başkanlığında, okul öncesi güvenlik toplantısı düzenlendi.



Kaymakamlık salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Keleş, öğrenci ve velilere uyuşturucu ile ilgili seminerlerin verileceğini, velilerin eğitime destek vermeleri gerektiğini söyledi.



Eğitim ve öğretim adına eksiklerin tamamlanması için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Keleş, "Öğrenci, Öğretmen, Okul Müdürü ve Okul Aile Birliğinin birliktelik içerisinde çalışması ile beraber eğitimde kaliteyi getireceğiz. Bunun için yoğun çaba içerisinde çalışmalarımız yürütüyoruz." dedi.



Toplantıda, Okul müdürlerinin sorunları dinlenerek, uyuşturucuyla mücadele, güvenlik kamera sistemi olmayan okullara sistemin kurulması, arızalı ve eksik olanların tamamlanması, servis araçlarında da kamera sistemi olması, öğrencilerin okula taşınması, okul idaresi ve aile birliğinin işbirliğiyle çalışması, velilerin okul ve çocuklar ile iç içe olmalarının sağlanması ile ilgili konular görüşülerek fikir alış verişinde bulunuldu.



Toplantıya, Gölyaka Belediyesi Başkan Yardımcısı Bayram Ali Çimşir, İlçe Jandarma Komutanı Nadir Çavuşoğlu, İlçe Emniyet Amiri Özgür Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe, İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanları katıldı.