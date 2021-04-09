Gölpazarı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü sertifikalı yonca tohumu dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölpazarı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü sertifikalı yonca tohumu dağıttı

Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel
Gölpazarı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü sertifikalı yonca tohumu dağıttı

Gölpazarı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere sertifikalı yonca tohumu dağıtıldı.

Gölpazarı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere sertifikalı yonca tohumu dağıtıldı.

Kaymakam Efecan Şahin, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Müdürlüğü İlçe tarafından sertifikalı yonca tohumu dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yonca tohumlarının dağıtımının İl Özel İdare Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleriyle yapıldığını anlatan Kaymakam Şahin, şöyle konuştu:

"Özellikle bu bölgede dağıtımı muhtarlar vasıtasıyla yaptık. 32 kişiye 300 dekar alana sunter ve bilensoy çeşidi yonca tohumu dağıtımı gerçekleşti. Bunlara ek olarak da 10 çiftçiye 250 kilo daha dağıtımı yapılacak. Toplam olarak 42 çiftçiye 350 dekar alana ekilmek üzere 1750 kilo yonca tohumu dağıtmış olacağız. Bunların yakın vadede toprakla buluşması sağlanacak, bunu da ilçe ekonomimize katkı sağlayacağını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yonca tohumu dağıtımına, Tarım ve Orman Müdürü İlçe Buğra Erdem, İl Genel Meclis üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Diego Ozan Tufan Ümit Öztürk Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gölpazarı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü sertifikalı yonca tohumu dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:00:59. #1.14#
title