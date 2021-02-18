Gölpazarı'nda "Trafik Medya Yüzleri" tanıtım kampanyası
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Gölpazarı'nda "Trafik Medya Yüzleri" tanıtım kampanyası

18.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:04
Gölpazarı'nda

Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince "Trafik Medya Yüzleri" tanıtım kampanyası etkinliği kapsamında, ilçede afiş ve broşürler dağıtıldı.

Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince "Trafik Medya Yüzleri" tanıtım kampanyası etkinliği kapsamında, ilçede afiş ve broşürler dağıtıldı.

Gölpazarı İlçe Emniye Amirliği tarafından yapılan açıklamada, 2021 – 2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzleri Projesi tanıtımı amacıyla ilçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede bulunan biliboard, iş yeri camlarına afişler asılarak ve broşürler dağıtılarak etkinliğin faydalı olacağı, Trafik Medya Yüzleri tanıtım kampanyası ile ilgili gerekli bilgilendirme ve faaliyetlerin devam edeceği yetkililer tarafından belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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