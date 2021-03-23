Gölpazarı'nda "Dinamik Denetim Süreci" doğrultusunda denetimler devam ediyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 43 kişilik "Dinamik Denetim Ekibi" denetim faaliyetine devam ediyor.

İlçe Kaymakamı Efecan Şahin, yaptığı açıklamada, günde 2 kez olmak üzere denetimleri sürdürdüklerini bildirdi.

Restoran, lokanta, kafe, kıraathane gibi yeme içme yerlerinin yanı sıra pazarları denetlediklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Vatandaşlara, esnaf ve çalışanlara maske, mesafe ve temizlik tedbirleri konusunda gerekli uyarılar yapıyoruz. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Gölpazarı merkez ve köylerinde vakalar maalesef hızla artmakta. Karantina altında bulunan İncirli köyü Bostancılar Mahallesi'nde bir hasta Bilecik Devlet Hastanesi Pandemi Bölümüne yatırılarak tedavisine devam ediliyor. Diğer hastaların sağlık durumları iyi, hastaların hiçbir şikayetleri bulunmamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur