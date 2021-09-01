Gölpazarı'nda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü
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Gölpazarı'nda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü

Gölpazarı'nda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü
Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 10 dönümlük bir bahçede çıkan yangın söndürüldü.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 10 dönümlük bir bahçede çıkan yangın söndürüldü.

Reşadiye Mahallesi Arap Dere mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Gölpazarı Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Şefliği ekipleri olay yerine geldi.

Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

10 dönüm alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Gölpazarı'nda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü
Gölpazarı'nda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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