Gölpazarı'nda BEBKA desteğiyle ceviz işleme tesisi kurulacak

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, İlçe Ziraat Odası Başkanlığına ait arazide Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleriyle ceviz işleme tesisi kurulacağını bildirdi.

Şahin, tesis kurulması planlanan alanı Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli ile gezmesinin ardından yaptığı açıklamada, ilçede son yıllarda ceviz üretiminin yaygınlaştığını söyledi.

Çeşitli projelerle ceviz fidanı dağıtımı yapıldığını aktaran Şahin, "3-4 yıl sonra Gölpazarı'nda önemli bir ceviz üretimi söz konusu olacak. Cevizin kalibre edilmesi, kabuğunun soyulması, ayıklanması, kurutulması ve paketlenmesini içeren bir işletim sürecinin yapılması gerektiğini düşündük, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordinasyon kurarak bir proje arayışın agirdik. Gölpazarı'na bir tesis kazandırmak istedik." dedi.

Altyapı çalışması yaptıklarını dile getiren Şahin, "Şu an projemiz yazım aşamasında, projenin yapılacağı alan olarak da Ziraat Odası Başkanlığına ait kapalı bir alanın münasip olacağını düşündük. Projedeki hedefimiz, vatandaşımızın cevizin katma değerini artırmak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur