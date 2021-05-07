Gölpazarı Kaymakamı Şahin vatandaşlardan kısıtlama kurallarına uymalarını istedi

Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, ilçedeki vatandaşlara tam kapanma kurallarına riayet etmeleri için çağrıda bulundu.

Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, ilçedeki vatandaşlara tam kapanma kurallarına riayet etmeleri için çağrıda bulundu.

Gölpazarı Kaymakamı Şahin, tam kapanma kararının ilçe dışından gelenlerin Kovid-19 vakalarında artışa neden olduğunu söyledi.

Vaka düşüşü için tedbir kararlarına uyulmasının önemine vurgu yapan Şahin, şunları kaydetti:

"İlçe ve il dışından gelen vatandaşlarımızın bir süre evde istirahat etmelerini, dışarıyla temas kurmamalarını kendilerinden istiyoruz. Bu bizim için önemli bir husus. Bir aksilik olmazsa cumartesi günü pazar kuracağız. Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kolluk kuvvetlerimiz, zabıtamız ve denetim ekibimiz görevlerinin başında olacak. Özellikle köylerimizden maalesef ki pazar ihtiyacını görmek isteyenleri kabul edemeyeceğiz. Sadece köylüler ürünlerini satabilecekler. Köylülerin ihtiyaçları, köy muhtarları, köyde görevli imamlarımız ve Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz tarafından giderilecek."

Şahin, İslam aleminin bayramını tebrik ettiğini belirterek, "Kısıtlama tedbirlerine uyarak, kısıtlama sürecince bayramı da evimizde geçirelim." ifadesi kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur