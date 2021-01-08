Gölpazarı Belediyesi olağan meclis toplantısı yapıldı

Gölpazarı Belediye Meclisi ocak ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, 7 gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile karar verildi.

Başkan Suer, toplantıda yaptığı konuşmada, 2021 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gündemlerinde 7 madde olduğunu belirten Suer, "Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi, meclis ve komisyon üyelerinin seçimi, meclisin 2021 yılında 1 ay tatil edilmesi, itfaiye ve zabıta personelinin 2021 yılı için fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi, 2021 yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nun 90'ıncı maddesi gereğince bir asil bir yedek satış komisyonu üyesi seçimi ve koronavirüs önlemleri konulu 2020/27 sayılı genelge tedbirleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur