Gölpazarı Belediye Başkanı Suer, görevi başındaki çalışanları ziyaret etti - Haberler
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Gölpazarı Belediye Başkanı Suer, görevi başındaki çalışanları ziyaret etti

Gölpazarı Belediye Başkanı Suer, görevi başındaki çalışanları ziyaret etti
AA / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel

Gölpazarı İlçe Belediye Başkanı Hayri Suer, görevi başındaki kamu çalışanları ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Gölpazarı İlçe Belediye Başkanı Hayri Suer, görevi başındaki kamu çalışanları ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Suer, yaptığı açıklamada, hizmetlerle dolu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, her yılın sonunda bir önceki senenin muhasebesini yaptıklarını söyledi.

2021 yılını başarılı geçirdiklerini anlatan Suer, şunları kaydetti:

"Gölpazarı Belediyesi olarak tarihinde hiç görülmemiş büyük projelere imza attık. Özellikle Gölpazarı'nın beklediği ve uzun yıllar hasret kaldığı projeleri yavaş yavaş, adım adım hayata geçirmeye başladık. Bu vesileyle hemşerilerin yeni yılını kutluyorum. Rabbimden sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarı dolu nice yıllar diliyorum."

Ziyarete AK Parti İlçe Başkanı Oktay Karcı, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Özkan ve meclis üyeleri de katıldı.

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AA / Zafer Özuğur - Son Dakika Haberleri

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