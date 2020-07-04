Gölova üç gün arayla ikinci kez sele teslim oldu
Gölova üç gün arayla ikinci kez sele teslim oldu Sivas'ın Gölova ilçesi 3 gün arayla ikinci kez sele teslim oldu.
04.07.2020 21:34 | Son Güncelleme: 04.07.2020 22:12
Gölova üç gün arayla ikinci kez sele teslim oldu
SİVAS - Sivas'ın Gölova ilçesi 3 gün arayla ikinci kez sele teslim oldu.
Sivas'ın Gölova ilçesinde 3 gün önce etkili olan selin yaraları sarılmaya çalışılırken 3 gün sonra ilçe yeniden sele teslim oldu. Akşam saatlerinde dolu ile karışık yağan kuvvetli yağmur ilçenin caddelerini adeta dereye dönüştürdü. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kısa süren selde can kaybı ve yaralanan olmadı. İlçede maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA