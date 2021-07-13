Gölmarmara Heyetinden Başkan Ergün'e hayırlı olsun ziyareti
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Gölmarmara Heyetinden Başkan Ergün'e hayırlı olsun ziyareti

Gölmarmara Heyetinden Başkan Ergün'e hayırlı olsun ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Ziyarette konuşan Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Aysun Yıldırım ve İbrahim Aydın, Ozanca Mahalle Muhtarı Gürsel Tan, Değnekler Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Çetindur ve Kayaaltı Mahalle Muhtarı Nevzat Başaran ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve AK Parti Grup Başkanvekili Dilşat Ulaş da yer aldı. Ziyarette konuşan Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu. Yeni hizmet binasının 50-60 yıl boyunca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından şehre kazandırıldığının hatırlanacağını ifade eden Başkan Öz, "Güzel bir eser kazandırdınız" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün, konuklarına teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ziyaret sonunda konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini konuklarına armağan etti.

Kaynak: Bültenler

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