Gölleri vuran kuraklık, 36 yıllık uydu fotoğraflarıyla belgelendi
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Gölleri vuran kuraklık, 36 yıllık uydu fotoğraflarıyla belgelendi

Gölleri vuran kuraklık, 36 yıllık uydu fotoğraflarıyla belgelendi
Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER - Haberler | Güncel

'GÖLLER Yöresi' olarak bilinen bölgedeki Burdur, Eber, Akşehir, Işıklı Gölü ve Acıgöl'deki su seviyesinin kuraklık nedeniyle düşüşü, 1984 ve 2020 yılları arasında çekilen uydu fotoğraflarıyla belgelendi.

'GÖLLER Yöresi' olarak bilinen bölgedeki Burdur, Eber, Akşehir, Işıklı Gölü ve Acıgöl'deki su seviyesinin kuraklık nedeniyle düşüşü, 1984 ve 2020 yılları arasında çekilen uydu fotoğraflarıyla belgelendi. 36 yıl boyunca çekilen fotoğrafların time lapse (hızlandırılmış) video haline dönüştürülmesiyle özellikle Akşehir ve Burdur Gölü'nde, ciddi oranda su çekilmesi meydana geldiği görüldü.

Türkiye'de son yıllarda artan kuraklık nedeniyle su kaynaklarında ve göllerdeki su seviyesinde gözle görülür azalma yaşanıyor. Ülkede çoğu göldeki su seviyesi düşerken, bazıları ise tamamen kurudu. Bu değişim, son 36 yıllık uydu fotoğraflarıyla tespit edildi. Fotoğrafların Google Earth tarafından time lapse özelliğiyle birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan videoda, 1984 ile 2020 yılları arasında göllerdeki su çekilmesi ve kurumalar görüldü. Akdeniz'de 'Göller Yöresi' olarak bilinen bölgedeki Burdur, Eber, Akşehir, Işıklı Gölü ve Acıgöl'de su çekilmesi, uydu fotoğraflarıyla belgelendi. 36 yıllık fotoğraflarda Burdur Gölü'nün bir bölümünün, Eber ve Işıklı Gölü'nün çevresinin, Acıgöl'ün ise kuruyan bölümlerin tarla olarak kullanıldığı görüldü. Akşehir Gölü'nün ise 36 yıl içinde neredeyse kuruma noktasına geldiği fotoğraflarla ortaya çıktı.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Merdun, su kaynaklarındaki değişimin ana nedeninin, kuraklık olduğunu söyledi. Prof. Dr. Merdun, "Kuraklığın arkasındaki asıl sebep ise küresel ısınma ve iklim değişikliği. Özellikle Akdeniz ülkelerinde küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisinin çok daha ciddi olacağı dile getiriliyor. Bu durum elbette korkutucu. Türkiye su zengini bir ülke değil. Bir ülkenin su zengini olabilmesi için kişi başına en az 3 bin 600 metreküp su tüketimi olması gerekiyor. Türkiye'de bu rakam 1000 metreküp civarında" dedi.

Kuraklık nedeniyle göllerin kaybedilebileceğini de söyleyen Prof. Dr. Merdun, "Doğal iklimin etkilerinin yanında insan faktörü devreye girince çok ciddi sorunlara sebep oluyor. Yüzey sularının çok hoyratça kullanılması, yer altı sularının çok düzensiz çekilmesi bunların başında yer alıyor. Dolayısıyla yer üstü ve yer altı sularının bilinçsizce kullanılması sonucu bu kuraklık çok daha hızlı ve şiddetli hale gelecek" diye konuştu.


Gölleri vuran kuraklık, 36 yıllık uydu fotoğraflarıyla belgelendi
Gölleri vuran kuraklık, 36 yıllık uydu fotoğraflarıyla belgelendi
Gölleri vuran kuraklık, 36 yıllık uydu fotoğraflarıyla belgelendi
Gölleri vuran kuraklık, 36 yıllık uydu fotoğraflarıyla belgelendi
Gölleri vuran kuraklık, 36 yıllık uydu fotoğraflarıyla belgelendi
Gölleri vuran kuraklık, 36 yıllık uydu fotoğraflarıyla belgelendi
Gölleri vuran kuraklık, 36 yıllık uydu fotoğraflarıyla belgelendi
Gölleri vuran kuraklık, 36 yıllık uydu fotoğraflarıyla belgelendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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